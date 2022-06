Al posto tuo: il cast del film su Rai 1

Chi fa parte del cast di Al posto tuo? Il film, di genere commedia, è uscito nel 2016 con la regia di Max Croci e racconta di due direttori creativi che lavorano per un’azienda che produce sanitari. Luca è un uomo affascinante ma allergico ai legami sentimentali, è un donnaiolo convinto che ama particolarmente il suo status da single che non baratterebbe per nulla al mondo, men che meno con una famiglia numerosa e chiassosa. D’altro canto c’è Rocco, che è un geometra e invece una famiglia ce l’ha. È molto legato a sua moglie Claudia e ai suoi tre figli. Un giorno Luca e Rocco scoprono che l’azienda è costretta a fondersi e c’è soltanto un posto come direttore: chi dei due riuscirà ad ottenerlo? Per scoprirlo dovranno cimentarsi in una challenge particolare: scambiarsi di ruolo, vivendo l’uno la vita dell’altro. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

I protagonisti di Al posto tuo sono due: Luca e Rocco. Ad interpretare il single incallito è Luca Argentero, amatissimo sin dai suoi esordi e che di recente ha stregato il pubblico della Rai con Doc – Nelle tue mani. Il secondo, Rocco, è interpretato da Stefano Fresi. Di seguito vediamo tutti i personaggi che compongono il cast di Al posto tuo con i rispettivi attori:

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba

Riccardo Mandolini: Salvo

Roberta Garzia: Melania

Al posto tuo streaming e TV

Dove vedere Al posto tuo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda mercoledì 22 giugno 2022 in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film commedia in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa per TV.