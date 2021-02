Agorà: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Agorà è un film storico ambientato nel Quinto secolo in onda questa sera, lunedì 1 febbraio 2021 su La7 dalle 21.15. La pellicola del 2009 diretta da Alejandro Amenábar e con Rachel Weisz narra in forma romanzata la vita della matematica, astronoma e filosofa greca-alessandrina Ipazia, durante l’epoca delle persecuzioni anti-pagane stabilite per legge dai Decreti teodosiani, fino alla sua morte che nel film avviene per mano di un gruppo di parabolani, nel marzo del 415. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Agorà? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film Agorà è ambientato ad Alessandria d’Egitto nel 391 dopo Cristo, dove la filosofa Ipazia (Rachel Weisz), ultima erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di pensiero che non si rivedrà più fino all’epoca moderna, viene travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, che non ha saputo ripensarsi, trovandosi così impreparato di fronte al nascere – e presto al dilagare – di movimenti religiosi sempre più fanatici e intolleranti.

Fra questi i “parabolani”, la setta cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo Antico. Tra questi ultimi, secondo la trama di Agorà, due uomini in lotta per il cuore della filosofa: l’arguto e privilegiato Oreste (Oscar Isaac) e Davo (Max Minghella), il giovane schiavo di Ipazia, che è diviso tra l’amore segreto per lei e la libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai inarrestabile dei cristiani. Con ostilità implacabile, il vescovo Cirillo attacca senza sosta “l’eretica” Ipazia, fino a condannarla a morte.

Agorà: il cast completo

Di seguito tutti gli attori del cast del film Agorà e i relativi personaggi interpretati:

Rachel Weisz: Ipazia

Max Minghella: Davo

Oscar Isaac: Oreste

Ashraf Barhom: Ammonio

Michael Lonsdale: Teone

Rupert Evans: Sinesio

Homayoun Ershadi: Aspasio

Sammy Samir: Cirillo

E ancora nel cast di Agorà:

Richard Durden: Olimpio

George Harris: Heladius

Omar Mostafa: Isidoro

Manuel Cauchi: Teofilo

Oshri Cohen: Medoro

Charles Thake: Esichio

Harry Borg: Prefetto Evagrio

Yousef Sweid: Pietro

Amber Rose Revah: Sidonia

Sylvester Morand: dignitario romano

Clint Dyer: Hierax

Trailer

Ecco il trailer del film Agorà, questa sera – 1 febbraio 2021 – dalle 21.15 su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Agorà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

