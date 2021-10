Agente 007 – Una cascata di diamanti: trama, cast e streaming del film

Stasera – sabato 23 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Agente 007 – Una cascata di diamanti, film del 1971 diretto da Guy Hamilton. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ian Fleming. È il settimo film della saga di James Bond e sesto e ultimo della Eon interpretato da Sean Connery. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond, l’agente 007, insegue Ernst Stavro Blofeld e alla fine lo trova in una struttura in cui vengono creati sosia di Blofeld attraverso un intervento chirurgico. Bond uccide un soggetto di prova, e più tardi il “vero” Blofeld, annegandolo in una pozza di fango surriscaldato. Mentre gli assassini Mr. Wint e Mr. Kidd uccidono sistematicamente diversi contrabbandieri di diamanti, M sospetta che i diamanti sudafricani vengano accumulati per abbassare i prezzi di dumping e ordina a Bond di scoprire la rete di contrabbando. Fingendosi il contrabbandiere e assassino professionista Peter Franks, Bond si reca ad Amsterdam per incontrare il contatto Tiffany Case. Il vero Franks si presenta, ma Bond lo intercetta e lo uccide, e cambia il documento di identità per far sembrare che Franks sia Bond. Case e Bond poi vanno a Los Angeles, contrabbandando i diamanti all’interno del cadavere di Franks. All’aeroporto Bond incontra il suo alleato della CIA Felix Leiter, quindi si reca a Las Vegas. In un’impresa di pompe funebri, il corpo di Franks viene cremato e i diamanti vengono passati a un altro contrabbandiere, Shady Tree. Bond viene quasi ucciso da Wint e Kidd quando lo mettono in una bara per essere bruciato in una replica di cremazione, ma Tree interrompe il processo quando scopre che i diamanti nel corpo di Franks erano falsi piantati da Bond e dalla CIA.

Agente 007 – Una cascata di diamanti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente 007 – Una cascata di diamanti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: James Bond

Jill St. John: Tiffany Case

Charles Gray: Ernst Stavro Blofeld

Lana Wood: Plenty O’Toole

Jimmy Dean: Willard Whyte

Bruce Cabot: Saxby

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Norman Burton: Felix Leiter

Joseph Furst: Dott. Metz

Bruce Glover: Sig. Wint

Putter Smith: Sig. Kidd

Marc Lawrence: Impiegato della Slumber A

Laurence Naismith: Sir Donald Munger

David Bauer: Sig. Slumber

Sid Haig: Impiegato della Slumber B

Desmond Llewelyn: Q

Bernard Lee: M

Streaming e tv

Dove vedere Agente 007 – Una cascata di diamanti in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 23 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.