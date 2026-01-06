Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

“Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
“Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie per una serata ricca di spettacolo, musica e divertimento: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars. La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione. Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria.

Streaming e tv

Dove vedere “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 6 gennaio 2026, alle ore 20,35 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca