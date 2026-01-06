“Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie per una serata ricca di spettacolo, musica e divertimento: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars. La serata inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente di una regione. Al termine, spazio al gioco legato alla Lotteria, con i cinque biglietti vincenti di prima categoria.

Streaming e tv

Dove vedere “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 6 gennaio 2026, alle ore 20,35 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.