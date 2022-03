Affari tuoi formato famiglia: anticipazioni e ospiti della sesta puntata

Questa sera, sabato 26 marzo 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Affari tuoi formato famiglia, la nuova versione del fortunato quiz della Rai che esordì sulla rete ammiraglia della televisione pubblica nell’ottobre 2003 con la guida di Paolo Bonolis. Il programma è tornato poi lo scorso anno, sempre nel sabato sera con Carlo Conti in una versione per coppie in attesa di convolare a giuste nozze. Stavolta tocca alle famiglie con la conduzione di Amadeus reduce dai trionfi del 72esimo Festival di Sanremo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La trasmissione stasera, a differenza delle precedenti, sarà formata da una sola partita con un concorrente. Presente anche Giovanna Civitillo che guiderà il marito Amadeus nella conoscenza dei familiari del concorrente in gara. Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, 19 marzo 2022. A sfidare il Dottore, per cercare di aggiudicarsi il montepremi massimo di 300.000 euro, ci sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Tra loro ci sarà anche, come ospite, Pierpaolo Spollon, che abbiamo visto fra i protagonisti della serie campione di ascolti di Rai1 DOC. Al centro del game show, come sempre, ci sono i 20 pacchi contenenti altrettanti premi e, tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 “Pacchi Fortuna”, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di Affari tuoi formato famiglia (qui sopra gli ospiti) in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Amadeus, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 20,35 (subito dopo il Tg1) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.