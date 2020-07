Aenne Burda: la trama del film in onda su Canale 5 tratto da una storia vera

Questa sera, 1 luglio 2020, va in onda su Canale 5 la serie tv Aenne Burda, in due puntate della durata di circa 90 minuti: la trama della miniserie tedesca del 2018 è ispirata ad una storia vera, quella appunto di Aenne Burda, una donna considerata ancora oggi come una elle figure protagoniste della ripresa economica della Germania. Ma di cosa parla Aenne Burda – La donna del miracolo economico? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su Aenne Burda – La donna del miracolo economico

Trama

La miniserie, prodotta da Bavaria Media International e con la regia di Francis Meletzky, arriva in prima tv stasera su Canale 5. Il film si apre nel 1949 a Offenburg. Aenne Burda ha un marito, lo stampatore Franz, e tre figli. A stravolgere la sua vita è una triste scoperta: il suo uomo infatti ha una doppia vita. Franz infatti ha una relazione extra-coniugale con la sua ex segretaria Evelyn Holler, con la quale ha avuto un figlio.

Franz pretende, così come impone la società, che la partner perdoni il tradimento. Per Aenne Burda, secondo la trama, questa è una brutta botta, ma decide di non assecondare le pretese del marito. Il grande sogno della protagonista della miniserie è quello di realizzare una rivista che dia la possibilità alle donne di creare abiti a basso prezzo attraverso dei cartamodelli.

La storia vera di Aenne Burda: chi era

Così coglie al balzo l’occasione e costringe l’uomo ad affidare a lei la gestione della rivista, per il quieto vivere della famiglia. Uscita dal torpore della sua vita, Aenne scopre tutte le sue qualità, allontanandosi da quel mondo fatto di stereotipi e totale mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Grazie anche ad un team di lavoro affiatato, nel 1949 fonda la sua casa editrice e nasce secondo i suoi gusti la rivista Favorit Moden, che poi cambierà nome in Burda Moden.

Aenne inizia a viaggiare per il mondo, e in Sicilia incontra un uomo che le farà perdere la testa, Massimo Russo. Nel frattempo Franz ha lasciato l’amante e farà di tutto per riportare a casa sua moglie. La miniserie Aenne Burda – La donna del miracolo economico racconta la storia vera di questa donna considerata una delle protagoniste del boom della Germania.

Il mio obiettivo”, disse, “è quello di mettere insieme mode pratiche a un prezzo accessibile che possa essere indossato dal maggior numero possibile di donne”. Un sogno diventato realtà. Ad oggi, Burda Moden è pubblicato in 90 Paesi ed in 16 lingue differenti. Inoltre è stata la prima rivista occidentale ad essere pubblicata in Unione Sovietica, nel 1987. Appuntamento questa sera, 1 luglio 2020, dalle 21.20 su Canale 5 con la miniserie Aenne Burda.

Potrebbero interessarti Aenne Burda – La donna del miracolo economico: trama, cast e streaming della miniserie su Canale 5 Aenne Burda, la storia vera della miniserie su Canale 5: chi era Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 1 luglio su Canale 5