Adrian, gli ospiti della terza puntata dello show di Celentano su Canale 5

Adriano Celentano ci riprova. L’appuntamento con la serie animata Adrian è fedelmente trasmesso ogni giovedì, ma il pubblico di Canale 5 sembra essere più interessato agli ospiti del pre-show che agli episodi animati.

In tanti hanno partecipato alle prime due puntate di Aspettando Adrian, il show che precede la messa in onda della serie tv e che si arricchisce di tanti volti del mondo dello spettacolo. Mentre nella prima puntata sono arrivati ospiti tutti al maschile (Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti), nella seconda abbiamo visto Maria De Filippi e Gianni Morandi correre in soccorso del caro Adriano. Ma non è bastato a reggere le fondamenta di un progetto che, in base agli ascolti, sembra andare sempre peggio.

Il cast della serie animata Adrian

Quali saranno gli ospiti di questa terza puntata di Adrian? Vediamolo insieme.

Aspettando Adrian, lo show che precede la serie tv animata: tutti gli ospiti di Celentano

Nella terza puntata di Adrian, in onda giovedì 21 novembre 2019, vedremo due ospiti tenere compagnia al caro Celentano.

Al suo fianco si schiera il giornalista Andrea Scanzi, tenuto segreto fino alla fine, mentre arriva dritto dai social l’ospite canoro che accompagnerà Adriano in un probabile duetto: stiamo parlando di Biagio Antonacci, che per l’occasione potrebbe impugnare nuovamente la sua chitarra e incantare il pubblico di Canale 5.

E pensare che in origine questa puntata voleva protagonista Al Bano, ma il caro cantante pugliese ha detto no. Nessuna antipatia: pare che sia impegnato con un tour all’estero che lo porterà in giro per l’Europa, dalla Polonia a Santiago De Compostela. Un itinerario impegnativo che non lascia spazio ad Adriano Celentano, che l’avrebbe tanto voluto nel suo show. Sarà per la prossima?

Adrian vi aspetta giovedì 21 novembre 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.

Dove vedere in tv e in streaming le puntate di Adrian