Chi è Achille Lauro, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022

Chi è Achille Lauro, l’iconico ed eclettico cantante in gara al Festival di Sanremo 2022? Dopo averlo visto sia in gara che come ospite d’onore, il cantante torna per il terzo anno consecutivo sul palco dell’Artiston, questa volta tra i Big con la canzone Domenica. Una presenza irrinunciabile dunque da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico della 72esima edizione. Classe 1990, il vero nome di Achille Lauro è Lauro De Marinis. Ecco tutto quello che c’è da sapere: la carriera, le canzoni, la vita privata, i vestiti e Instagram.

Canzoni e carriera: biografia

Achille Lauro nasce l’11 luglio 1990 a Verona da Nicola, magistrato della Corte di cassazione, e Cristina Zambon. Cresce a Roma. All’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica, già produttore per la crew Quarto Blocco, allontanandosi dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città. Sempre grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock. Lauro è riuscito a mantenere i rapporti con sua madre, attuale amministratrice dell’agenzia di Lauro, la No Face Agency, mentre avrebbe chiuso i contatti con il padre. Con il suo produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, Lauro ha preso parte all’edizione del 2017 dello show Pechino Express come coppia dei Compositori, posizionandosi al terzo posto.

Non solo musica. Nel 2018 Achille Lauro è entrato nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un corto del regista Vito Cea e dello scrittore e sceneggiatore Roberto Moliterni, per il quale riceve il premio MaTiff per giovani produttori. Nel corto appare anche in un cameo. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps. Successivamente è protagonista di un corto in realtà virtuale, Happy Birthday di Lorenzo Giovenga, in cui compaiono anche due sue canzoni, presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2019 esce sulle piattaforme Sky il documentario autobiografico No face 1, diretto da Lauro stesso e Sebastiano Bontempi. Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte.

Achille Lauro partecipa al Festival di Sanremo del 2019, con il brano Rolls Royce, e nel 2020 con Me ne frego. In entrambe le edizioni il cantante mette in scena in suoi vestiti e le sue esibizioni più stravaganti, dividendo pubblico e critica. Amadeus lo vuole con sé anche al Festival dello scorso anno, quando è super ospite di tutte e cinque le serate, mettendo in scena alcuni suoi “quadri”. Torna al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Domenica. Nell’estate 2021 Achille Lauro insieme a Fedez e Orietta Berti lancia la canzone Mille, un vero e proprio tormentone che porterà a casa diversi dischi di platino.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Achille Lauro è uno pseudonimo, scelto perché in molti lo associavano spesso all’armatore omonimo. Della sua vita privata conosciamo pochi dettagli: sappiamo che è fidanzato da tanto tempo, ma non sappiamo l’identità della sua dolce metà perché l’ha tenuto nascosto. Potrebbe trattarsi di una ragazza castana di nome Federica. I due sono stati fotografati dal settimanale “chi” in atteggiamenti complici alla festa di compleanno di lui. Per i suoi 30 anni infatti Achille ha riservato uno stabilimento balneare a Sabaudia, invitando amici e parenti. Molto attivo sui social, il suo account Instagram è seguito da oltre 1 milione 700mila persone.