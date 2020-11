A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2 su Canale 5? Ogni puntata (in tutti ne sono previste 4 da 2 episodi l’una) della fiction andrà in onda intorno alle ore 21,20-21,30. Ogni episodio della fiction ha una durata di circa cinquanta minuti. Di conseguenza ogni puntata ha una durata totale di 100 minuti. Ogni puntata della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua dovrebbe iniziare intorno alle 21,30 per terminare alle ore 23,15 (circa). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): venerdì 4 dicembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): venerdì 11 dicembre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): venerdì 18 dicembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2, ma dove vederlo in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il venerdì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

