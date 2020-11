8 miliardi di persone, il testo della canzone (cover) cantata da Santi a X Factor 2020

Qual è il testo di “8 miliardi di persone” di Frah Quintale, la canzone (cover) cantata da Santi nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo intonato del giovane artista degli Under uomini stasera, 5 novembre 2020:

Tu mi parli

Io ti guardo

Come se fossi su un altro pianeta

Siamo così diversi

Così distanti

Che non so più nemmeno chi ho davanti

Puoi confondere anche gli altri si ma non me

Che potrei scriverti a occhi chiusi come il mio nome

Che hai un cuore così grande che puoi fare entrare

Tutte le persone che vuoi

Come se nulla fosse

Ho il viso aperto

Pieno di tagli

Non è un cielo stellato ma I miei denti a terra

Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano

Un incidente in bici contro un carro armato

E tu sei brava a farmi male a farmi la guerra

A dimenticarmi a casa quando sei di fretta

E se ti stringo forte I polsi è per tenerti qui

Per vedere se sei ancora viva quando sei fredda

Dove sei?

Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla

Sai che lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

Dove sei?

Dovrei tornare a casa adesso ma se non ci sei non ne ho voglia

Sai che lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

Tu mi parli

Io ti guardo

E prendo il volo sopra questa sedia

Perché ho problemi di attenzione ben oltre la media

Stavo in missione nello spazio ma abbiamo un problema

Posson sbagliare tutti quanti si ma non te

Sei programmata per risolvere la confusione

Per far sembrare così stupide le mie parole

Quando cerco di tenerti qui

Dove sei?

Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla

Lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

Dove sei?

Dovrei tornare a casa adesso ma se non ci sei non ne ho voglia

Sai che lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

E poi finisce sempre così

Che poi finisce sempre si

E poi finisce sempre così

Non ci si vuole più bene

Dove sei?

Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla

Sai che lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

Dove sei?

Dovrei tornare a casa adesso ma se non ci sei non ne ho voglia

Sai che lo riconoscerei il tuo nome

Tra quasi otto miliardi di persone

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di Santi con 8 miliardi di persone? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

