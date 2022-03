1408: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 11 marzo 2022, su Sky Cinema Uno, in prima serata dalle 21.15 va in onda il film 1408, del 2007 diretto da Mikael Håfström, tratto dall’omonimo breve racconto di Stephen King incluso nella raccolta Tutto è fatidico. Nel cast sono presenti John Cusack, Samuel L. Jackson e Mary McCormack. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista del film è Mike Enslin (John Cusack), uno scrittore la cui carriera è stata segnata dalla tragica morte della figlia Katie e dal conseguente divorzio dalla moglie Lily (Mary McCormack). Mike, ossessionato dall’esigenza di dimostrare l’inesistenza del paranormale e dell’aldilà, si dedica a smascherare gli impostori che si celano dietro alle truffe delle case stregate. Un giorno, Mike riceve una cartolina dal Dolphin Hotel di New York, inviata da un anonimo che lo invita a tenersi alla larga dalla stanza numero 1408. Interpretando il messaggio come una provocazione, l’uomo contatta l’hotel e chiede di poter alloggiare nella stanza misteriosa. Dal momento che la richiesta è categoricamente negata, Mike si presenta nella struttura e viene ricevuto dal direttore Gerald Olin (Samuel L. Jackson) che fa di tutto per dissuaderlo ad occupare quella camera.

Chiunque abbia soggiornato nella 1408, infatti, ha trovato una morte terribile e Olin non vuole che Mike sia la prossima vittima della misteriosa identità che vi risiede. Ignorando le proteste del direttore, Mike riesce a fari assegnare la stanza e si prepara a raccogliere informazioni utili per il suo nuovo manoscritto sul paranormale. Dopo aver varcato l’ingresso e aver chiuso la porta alle proprie spalle, tuttavia, lo scrittore assiste a fenomeni inspiegabili e agghiaccianti. La sveglia della camera, infatti, si accende improvvisamente e inizia il conto alla rovescia di sessanta minuti mentre si manifestano i fantasmi degli ospiti precedenti, morti suicidi, e Mike comprende di essere in trappola. L’unico modo per uscire dalla camera 1408 è morire ma, proprio quando lo scrittore sta per arrendersi all’oblio, una voce familiare accorre in suo aiuto…

1408: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film 1408? Protagonisti sono John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Jasmine Jessica Anthony, Tony Shalhoub, Paul Kasey, Paul Birchard, William H. Armstrong, Margot Leicester. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

John Cusack: Mike Enslin

Samuel L. Jackson: Gerald Olin

Mary McCormack: Lily Enslin

Jasmine Jessica Anthony: Katie Enslin

Tony Shalhoub: Sam Farrell

Walter Lewis: cassiere libreria

Kim Thomson: centralinista

Alexandra Silber: Anna

Andrew Lee Potts: Jackson

Len Cariou: padre di Mike

Benny Urquidez: uomo con martello

Streaming e tv

Dove vedere 1408 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 marzo 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.