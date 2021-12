10 giorni con Babbo Natale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per 10 giorni con Babbo Natale, il film in onda su Canale 5 con protagonisti Fabio De Luigi e Diego Abbatantuono? Essendo un film, andrà in onda tutto in una sola puntata. La messa in onda è prevista su Canale 5 dalle ore 21,45 alle ore 23,45. La durata complessiva è quindi di 2 ore (pubblicità incluse). Dove vedere 10 giorni con Babbo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per 10 giorni con Babbo Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: