10 giorni con Babbo Natale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda 10 giorni con Babbo Natale, film del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola è il sequel del film 10 giorni senza mamma (2019) e vede il ritorno del cast del primo film con l’aggiunta di Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo e Giulia Rovelli sono ai ferri corti: lui ha lasciato il lavoro e non ne può più di dedicarsi per quasi due anni ai tre figli Camilla, Tito e Bianca, lei sta facendo carriera e “a casa non c’è mai”. Il Natale è in arrivo, e mentre Carlo spera nel buon esito di un colloquio per tornare a fare il suo mestiere, Giulia riceve un’offerta che sarà difficile rifiutare: l’incarico dei suoi sogni non a Roma, dove abitano i Rovelli, ma a Stoccolma. E l’incontro decisivo con la dirigenza è fissato per la vigilia di Natale. Considerato anche l’allontanamento progressivo dei loro figli – Camilla l’ecologista in crisi adolescenziale, Tito attratto dalla destra neonazista – Carlo decide di riesumare il camper con cui lui e Giulia hanno viaggiato da giovani per trasformare la trasferta della moglie a Stoccolma in una gita di famiglia. E lungo la via i Rovelli raccoglieranno anche l’ospite più inatteso: un tipo strano che sostiene di essere Babbo Natale.

10 giorni con Babbo Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 10 giorni con Babbo Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Carlo

Valentina Lodovini: Giulia

Diego Abatantuono: Babbo Natale

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Niccolo Tredese: Matteo

Nana Funabiki: Merlin

Streaming e tv

Dove vedere 10 giorni con Babbo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.