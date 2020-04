Tommaso Paradiso annuncia la data di uscita del suo nuovo singolo

Tommaso Paradiso ha annunciato su Instagram la data di lancio del suo nuovo singolo: venerdì 17 aprile, in pieno lockdown, il cantante indie pop, ex frontman dei The Giornalisti, presenterà il brano “Ma lo vuoi capire?”. Anche il titolo era ignoto ai fan, ma Paradiso ha deciso di svelarlo con un post sui social. Dopo “Non avere Paura” e “I nostri anni”, l’autore sforna la terza canzone scritta da solista dopo aver deciso a settembre di uscire dal gruppo che lo ha reso famoso.

Poche settimane fa invece Tommaso Paradiso ha collaborato insieme ad Elisa al pezzo “Andrà tutto bene”, scritto con il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Protezione Civile per infondere speranza rispetto ai momenti difficili che l’Italia sta passando a causa dell’epidemia di Coronavirus, che costringe molte persone in casa.

Leggi anche:

1. Tommaso Paradiso ed Elisa lanciano la nuova canzone “Andrà tutto bene” | TESTO e VIDEO 2. The Giornalisti, Tommaso Paradiso e Marco Rissa parlano della rottura 3. Tommaso Paradiso travolto dagli insulti dei fan dopo l’addio ai Thegiornalisti

Potrebbero interessarti Il Volo – Un’avventura straordinaria: gli ospiti del concerto all’Arena di Verona Il Volo – Un’avventura straordinaria, su Rai 1 il concerto evento del trio musicale all’Arena di Verona Il Volo scaletta, le canzoni del concerto all’Arena di Verona in onda su Rai1