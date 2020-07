Tom Hanks, il racconto del Coronavirus: “Dolori paralizzanti”

Sono passati ormai quasi quattro mesi da quando Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno annunciato di aver contratto il Coronavirus: adesso che si è finalmente ripreso, il celebre attore ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 in un’intervista rilasciata al Guardian. “Ho avuto dolori paralizzanti, ero sempre affaticato e non riuscivo a concentrarmi su niente per più di 12 minuti”, ha dichiarato l’interprete, tra gli altri, di “Forrest Gump”. “Mia moglie – continua il racconto di Tom Hanks – ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva una forte nausea e una febbre molto più alta della mia”.

L’attore e la compagna hanno avuto due esperienze totalmente diverse con il Coronavirus. “Il nostro disagio a causa del virus è durato praticamente due settimane, abbiamo avuto reazioni molto diverse, ed è stato strano”, ha confermato Hanks, che poi ha raccontato anche del momento in cui sono arrivati i primi sintomi. “Quando eravamo in ospedale, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato messo uno stent al cuore, non sono proprio il candidato ideale…’. Ma finché le nostre temperature non sono aumentate pericolosamente e i nostri polmoni non si sono riempiti di qualcosa che potesse essere polmonite, non ci siamo preoccupati”.

Nella sua intervista sul Coronavirus Tom Hanks ha fatto anche un appello a favore della prevenzione: “Ci sono davvero solo tre cose che tutti dobbiamo fare: indossare una mascherina, mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani. So che a livello sociale questo è stato politicizzato, ma non capisco. Non capisco come si possa abbassare lo sguardo e dire ‘Non voglio fare la mia parte'”. Infine, una bordata al presidente americano Donald Trump: “Devo dire che sono cresciuto guardando i nostri leader che esercitavano una guida calma e informata, e non credo che ora sia così”.

