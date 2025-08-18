È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve

Nel corso della sua brillante carriera ha recitato con registi del calibro di Fellini e Pasolini

È morto all’età di 87 anni l’attore Terence Stamp, noto, per le altre cose, per aver interpretato il ruolo del generale Zod in Superman, la pellicola del 1978 in cui il ruolo del celebre supererore era ricoperto da Christopher Reeve. Il decesso, avvenuto il 17 agosto, è stato confermato dalla famiglia a Reuters, senza specificare la causa della morte. Nato a Londra il 22 luglio 1938, Stamp debuttò nel film Billy Budd di Peter Ustinov, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Herman Melville, che gli valse la candidatura al premio Oscar al miglior attore non protagonista. Diventato una star, lavorò con i più grandi registi del cinema mondiale, collaborando anche con gli italiani Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini.

La carriera di Terence Stamp subì un drastico cambiamento negli anni Settanta quando iniziò a lavorare in film per il grande pubblico con ruoli secondari. Dopo aver ricoperto il ruolo del villain Generale Zod in Superman, l’interprete prese parte alle pellicole Pericolosamente insieme, Il siciliano e Wall Street. Nel 1994 ricoprì il ruolo della transessuale Bernadette in Priscilla – La regina del deserto, che l’anno seguente gli valse una candidatura al Golden Globe. Successivamente lavora con Steven Soderbergh nella pellicola L’inglese e prende parte alla saga di Star Wars interpretando il ruolo di Finis Valorum in Episodio I – La minaccia fantasma.