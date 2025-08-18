Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve

Immagine di copertina

Nel corso della sua brillante carriera ha recitato con registi del calibro di Fellini e Pasolini

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 87 anni l’attore Terence Stamp, noto, per le altre cose, per aver interpretato il ruolo del generale Zod in Superman, la pellicola del 1978 in cui il ruolo del celebre supererore era ricoperto da Christopher Reeve. Il decesso, avvenuto il 17 agosto, è stato confermato dalla famiglia a Reuters, senza specificare la causa della morte. Nato a Londra il 22 luglio 1938, Stamp debuttò nel film Billy Budd di Peter Ustinov, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Herman Melville, che gli valse la candidatura al premio Oscar al miglior attore non protagonista. Diventato una star, lavorò con i più grandi registi del cinema mondiale, collaborando anche con gli italiani Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini.

La carriera di Terence Stamp subì un drastico cambiamento negli anni Settanta quando iniziò a lavorare in film per il grande pubblico con ruoli secondari. Dopo aver ricoperto il ruolo del villain Generale Zod in Superman, l’interprete prese parte alle pellicole Pericolosamente insieme, Il siciliano e Wall Street. Nel 1994 ricoprì il ruolo della transessuale Bernadette in Priscilla – La regina del deserto, che l’anno seguente gli valse una candidatura al Golden Globe. Successivamente lavora con Steven Soderbergh nella pellicola L’inglese e prende parte alla saga di Star Wars interpretando il ruolo di Finis Valorum in Episodio I – La minaccia fantasma.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Ti potrebbe interessare
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Cinema / Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”
Cinema / 35mm Film Festival: aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / Jamie Lee Curtis sarà la Signora in giallo nel reboot cinematografico della storica serie tv
Cinema / Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: “Non riesce più a parlare e camminare”
Cinema / È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, attore noto per il ruolo di Theo ne "I Robinson"
Cinema / Luca Barbareschi: "Mi odiano perché sono troppo bravo"
Cinema / Marco Giallini: "Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino"
Ricerca