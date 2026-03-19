Oggi, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, si festeggiano tutti i papà. Una giornata che assume un sapore agrodolce pensando ai papà che non ci sono più, ma che continuano a proteggerci e a vegliare su di noi. Stefano De Martino, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto ricordare suo padre Enrico, scomparso prematuramente a soli 61 anni lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. “Il mio nome ha la voce di mio padre” è la scritta che compare sul suo canale social proprio oggi, Festa del Papà.

Parole che il conduttore di Affari Tuoi e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo aveva già utilizzato dopo il lutto, segno del grande amore che li univa. Tra le stories, la stessa fotografia, accompagnata dalla canzone “Allora sì” di Pino Daniele, che evoca il ricordo di un “lunedì”, legato alla separazione. “…Mi lasciasti in quell’angolo così”. Il post ha ricevuto migliaia di reazioni e di commenti da parte di vip e persone comuni, per un abbraccio virtuale al conduttore. “È stato il miglior papà”, era riuscito a dire Stefano a gennaio durante i funerali del suo amato genitore, circondato dall’affetto di amici e parenti.