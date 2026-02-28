Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027: lo ha annunciato Carlo Conti nel corso della quinta e ultima serata della kermesse musicale. Conti, presentatore e direttore artistico uscente, per la prima volta nella storia del Festival ha annunciato in diretta il suo successore. Tutto è avvenuto poco dopo le 23,10 quando Carlo Conti è sceso in platea per avvicinarsi per l’appunto a De Martino e dare l’annuncio ufficiale. Nel tardo pomeriggio si era sparsa la notizia che, al fianco di De Martino, ci sarebbe stata anche Antonella Clerici nelle vesti di conduttrice. Tuttavia, almeno per il momento, la presentatrice, che ha già presentato il Festival di Sanremo nel 2020, non è stata menzionata.

Quello che stupisce non è tanto la decisione della Rai di affidare al conduttore di Affari Tuoi la conduzione della kermesse musicale quanto quella di affidargli la direzione artistica. Una scelta decisamente coraggiosa ma anche piuttosto rischiosa. Lo stesso Carlo Conti, durante la conferenza stampa mattutina, aveva dichiarato che ci sarebbe stato un annuncio sull’edizione 2027. Poi aveva scherzato con i giornalisti affermando: “Magari resto io”. Che Stefano De Martino fosse il favorito numero uno lo si vociferava già da tempo anche se, fino a qualche giorno fa, nessuno si sarebbe aspettato di vedere l’ufficialità nel corso dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2026.