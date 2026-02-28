Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Stefano De Martino conduttore del Festival di Sanremo 2027: l’annuncio durante la serata finale di Sanremo 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il passaggio di testimone durante l'ultima serata della kermesse

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027: lo ha annunciato Carlo Conti nel corso della quinta e ultima serata della kermesse musicale. Conti, presentatore e direttore artistico uscente, per la prima volta nella storia del Festival ha annunciato in diretta il suo successore. Tutto è avvenuto poco dopo le 23,10 quando Carlo Conti è sceso in platea per avvicinarsi per l’appunto a De Martino e dare l’annuncio ufficiale. Nel tardo pomeriggio si era sparsa la notizia che, al fianco di De Martino, ci sarebbe stata anche Antonella Clerici nelle vesti di conduttrice. Tuttavia, almeno per il momento, la presentatrice, che ha già presentato il Festival di Sanremo nel 2020, non è stata menzionata.

Quello che stupisce non è tanto la decisione della Rai di affidare al conduttore di Affari Tuoi la conduzione della kermesse musicale quanto quella di affidargli la direzione artistica. Una scelta decisamente coraggiosa ma anche piuttosto rischiosa. Lo stesso Carlo Conti, durante la conferenza stampa mattutina, aveva dichiarato che ci sarebbe stato un annuncio sull’edizione 2027. Poi aveva scherzato con i giornalisti affermando: “Magari resto io”. Che Stefano De Martino fosse il favorito numero uno lo si vociferava già da tempo anche se, fino a qualche giorno fa, nessuno si sarebbe aspettato di vedere l’ufficialità nel corso dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2026.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026
Musica / Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020
Musica / Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEO
Ti potrebbe interessare
Musica / Chi è Sal Da Vinci, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026
Musica / Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020
Musica / Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEO
Musica / Sanremo 2026, la Rai ha deciso: Stefano De Martino e Antonella Clerici conduttori del Festival nel 2027
Musica / La frecciata di Gianluca Grignani a Laura Pausini: "C'è il suo numero? Così la posso chiamare"
Musica / Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi a Sanremo: "Le regole non sono uguali per tutti"
Musica / Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: "Chiamami maestra"
Musica / Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”
Musica / Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano "I maschi" e si baciano sul palco dell'Ariston
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Ricerca