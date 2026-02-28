Stefano De Martino e Antonella Clerici condurranno il Festival di Sanremo 2027: lo danno per certo diverse agenzie, secondo cui nella serata finale di Sanremo 2026 avverrà, per la prima volta nella storia della kermesse, un passaggio di testimone. Poco dopo le 23, infatti, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, dovrebbe scendere in platea dove, secondo le anticipazioni, parlerà proprio con Stefano De Martino. Sarà il conduttore di Affari Tuoi, quindi, a raccogliere il testimone di Carlo Conti insieme ad Antonella Clerici, che ha già presentato la manifestazione musicale nel 2010. Non è chiaro, al momento, se anche Antonella Clerici sarà presente al teatro Ariston al momento dell’annuncio.

Lo stesso Carlo Conti, durante la conferenza stampa mattutina, aveva dichiarato che ci sarebbe stato un annuncio sull’edizione 2027. Poi aveva scherzato con i giornalisti affermando: “Magari resto io”. Che Stefano De Martino fosse il favorito numero uno lo si vociferava già da tempo. Ora, la Rai, ha evidentemente rotto gli indugi decidendo di affidare la conduzione all’ex ballerino di Amici. Non è ancora chiaro, però, chi ricoprirà il ruolo di direttore artistico. Non si escluda che possa essere proprio l’attuale direttore artistico Carlo Conti a ricoprire il ruolo, lasciando la conduzione alla coppia De Martino-Clerici.