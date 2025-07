Jamie Lee Curtis sarà la Signora in giallo nel reboot cinematografico della storica serie tv

Sarà Jamie Lee Curtis a interpretare il ruolo di Jessica Fletcher nel reboot cinematografico della storica serie tv, la Signora in giallo. Lo ha confermato la stessa attrice alla presentazione del sequel di Quel pazzo venerdì. Trama e dettagli non sono ancora noti, le uniche informazioni disponibili sono che il lungometraggio sarà distribuito dalla Universal Pictures con i produttori Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal. La sceneggiatura, invece, è di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

La serie tv statunitense, interpretata da Angela Lansbury, è andata in onda per 12 stagioni sulla CBS dal 1984 al 1996 ed ha avuto anche diversi film per la tv. La produzione narrava le vicende di Jessica B. Fletcher, un’insegnante d’inglese in pensione, che, dopo essere rimasta vedova e diventata una scrittrice di successo, risolveva diversi omicidi in cui direttamente o indirettamente veniva coinvolta.