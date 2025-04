Aveva dato del Bimbominkia a Fedez: Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di diffamazione

Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez dandogli del “bimbominkia”: è quanto stabilito dal giudice Luigi Cernuto, che ha ritenuto il non luogo a procedere nella causa intentata dal rapper nei confronti della giornalista de Il Fatto Quotidiano. A dare la notizia è l’Agi, secondo cui a “penalizzare” Fedez sono stati proprio alcuni testi delle sue canzoni. “Il giudice – spiega all’agenzia la legale di Selvaggia Lucarelli, Barbara Indovina, – ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life‘ in cui si legge l’autodefinizione: ‘Noi bimbiminkia4life‘ e anche nella canzone ‘Polaroid‘. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo”.

Selvaggia Lucarelli fu querelata da Fedez in occasione di un post nel quale la giornalista commentava la lite tra il rapper e Luis Sal definendo il cantante per l’appunto come un “bimbominkia”. Questo il post incriminato: “A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni. Mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio. Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio. Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbominkia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto”.