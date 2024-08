Selvaggia Lucarelli lascia il palco e non ritira il premio: “Mi sento trattata come una cretina” | VIDEO

Selvaggia Lucarelli lascia il palco e non ritira il premio

Arrivata in Calabria per ricevere il Premio Caccuri e parlare del suo ultimo libro-inchiesta, Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli ha abbandonato la kermesse pochi minuti dopo essere salita sul palco.

La giornalista è salita sul palco già infastidita dal fatto che uno dei due conduttori della serata, Gianluigi Nuzzi, si sarebbe rifiutato di introdurla.

“Nuzzi intervista assassini e condannati, e non presenta me?” afferma Selvaggia Lucarelli. La situazione precipita quando l’altra conduttrice, la giornalista Vittoriana Abate, pone una domanda fuori luogo alla collega chiedendole il perché di “questa forte antipatia per Fedez”.

– “Nuzzi intervista assassini e condannati, e non presenta me?”

• “Tu hai dato il via all’inchiesta sul pandoro. Perché avevi questa forte antipatia per Fedez?”

Lucarelli lascia il palco pic.twitter.com/TNwhs16Mou — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 10, 2024

“Non capisco cosa c’entri Fedez in questo momento. Io sono molto felice di essere qui però non mi sembra che l’accoglienza sia degna. Ho fatto un sacrificio a venire qui, ma con entusiasmo perché dovevo andare in vacanza e questa era l’ultima data di presentazione del libro, ma sono stata trattata finora come una cretina” replica Selvaggia Lucarelli.

E ancora: “Ripeto, sono venuta qui partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze solo e unicamente per venire in Calabria, sono stata tre ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me e di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok? Quindi ringrazio il pubblico, torno al prossimo anno e spero che l’accoglienza sia un po’ diversa”.

La giornalista, quindi, abbandona il palco mentre Gianluigi Nuzzi, nel frattempo ritornato in scena, spiega di non aver presentato Selvaggia Lucarelli perché “Non parlo con chi manca di rispetto ai miei figli”.

La versione di Selvaggia Lucarelli

Successivamente la giornalista ha spiegato quanto accaduto nella sua newsletter: “Scopro quando sono lì che i conduttori della serata sono Gianluigi Nuzzi e Vittoriana Abate. Nuzzi mi detesta, è cosa nota, aveva anche pubblicato la mia foto con la musichetta di Benny Hill quando si era suicidata la povera ristoratrice e altra roba di questo livello, ma vabbè. E mi odia per una ragione che spiegherò dopo, vecchia di ben 6 anni”.

“Arriva il mio turno alle 23,30, salgo e Nuzzi non c’è. Chiedo dove sia, Vittoriana Abate non risponde e io scherzo sul fatto che abbia intervistato i peggiori criminali del paese ma si rifiuti di annunciare me. Al che la giornalista di Porta a Porta mi dice: parliamo di questa inchiesta, come mai questa antipatia per Chiara Ferragni? Rimango stupefatta, e le spiego che già parte male perché le questioni personali (peraltro inesistenti) e una inchiesta sfociata in una multa dell’antitrust sono cose diverse… blabla”.

Selvaggia Lucarelli spiega ancora: “Nuzzi ha dichiarato che lui non intende dare la mano a chi non stima e a chi non ‘rispetta i suoi figli’. Mi tocca chiarire che nessuno ha toccato i suoi figli ma che, al limite, sono i suoi figli ad aver combinato qualche grosso guaio ben 6 anni fa. Un suo figlio, per la precisione. Ai tempi io scoprii la brutta notizia che coinvolgeva alcuni minori e un istituto molto noto e di prestigio. Ne scrissi sul Fatto mantenendo l’anonimato dei minori e dei genitori. La notizia ebbe rilevanza, ma nessuno mai citó né Nuzzi né tantomeno i minori”.

“La verità è molto più semplice: più volte sul Fatto e sui social ho spiegato come Nuzzi abbia fatto cattiva informazione per esempio a Quarto grado presentando la famosa EMMETEAM come un team di incredibili ingeneri americani quando era chiaramente un team di truffatori. I figli, temo, non c’entrano niente”.