Chiara Ferragni torna sui social, Selvaggia Lucarelli: “Ci sono adulti che usano i propri figli come scudo”

Chiara Ferragni torna sui social, la frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social non è passato inosservato sul web: l’influencer, che ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraevano con la mamma, Marina Di Guardo, e la figlia Vittoria, è stata criticata da Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima, ormai un anno fa, ha evidenziato la pubblicità ingannevole inerente al pandoro Balocco.

Poco dopo aver pubblicato le foto insieme alla figlia Vittoria, infatti, Selvaggia Lucarelli ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Nei momenti in cui la vita pubblica diventa complessa e si è circondati da critiche e attenzione feroci gli adulti – di solito – proteggono i figli. Qui abbiamo adulti che usano minori come scudi. Non imparano nulla. Anzi, rilanciano per far vedere che nulla li cambierà perché hanno ragione loro”.

La giornalista non nomina mai direttamente l’influencer, ma il riferimento a Chiara Ferragni appare più che evidente.

Nel frattempo, secondo quanto rivelato da La Repubblica, ci sarebbero nuove grane per l’imprenditrice digitale. Secondo il quotidiano, infatti, la Coca Cola avrebbe sospeso la realizzazione di uno spot pubblicitario che vedeva protagonista Chiara Ferragni in qualità di testimonial.

Secondo il giornale, però, il ritorno sui social dell’influencer non sarebbe casuale: Chiara Ferragni, infatti, in questi giorni “avrebbe firmato un importante contratto con un marchio che fa parte di un colosso internazionale, che presto potrebbe fare capolino in una delle sue stories su Instagram”.