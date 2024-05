Chiara Ferragni attrice nel film sulla Maserati? Il produttore: “Lo sapremo a breve”

Ora che la carriera da influencer sembra improvvisamente a rischio, chissà che Chiara Ferragni non decida di darsi al cinema. Di certo, il produttore Andrea Iervolino è pronto a offrirle un ruolo nel suo prossimo film, che sarà dedicato ai fratelli Maserati.

La pellicola – dal titolo “Maserati – A Racing Life?” – si girerà tra l’estate e l’autunno in Emilia e racconterà la storia dei fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto, fondatori della leggendaria casa automobilistica.

“Se Chiara sarà nel film si saprà a breve”, ha dichiarato al Corriere della Sera il produttore Iervolino, amministratore delegato della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe), che in passato ha prodotto opere su Ferrari e Lamborghini.

“Essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto”.

Secondo Iervolino, a Ferragni non mancano “le qualità” per diventare “un volto di attrice internazionale”: “È in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo”. “Ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”.

Il produttore ha anche le idee già chiare rispetto al ruolo che l’influencer potrebbe ricoprire nel film: “C’è un solo ruolo femminile importante – fa notare – e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati”.

