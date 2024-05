Warner Bros annuncia due nuovi film ispirati a “Il Signore degli Anelli”: coinvolto anche Peter Jackson

La Warner Bros ha annunciato che produrrà due nuovi film ispirati alla saga de “Il Signore degli Anelli”. La prima pellicola arriverà nelle sale nel 2026 e sarà incentrata sul personaggio di Gollum, uno dei più ambigui nell’universo immaginario di Arda.

L’amministratore delegato di Warner-Discovery, David Zaslav, ne ha parlato durante la conferenza di presentazione dei risultati trimestrali del gruppo: il progetto, ha spiegato, è “nelle fasi iniziali” ed “esplorerà storie ancora non raccontate”.

Le nuove pellicole saranno prodotte da Warner e New Line. Il film su Gollum ha come titolo provvisorio di lavoro “Il Signore degli Anelli – Alla Ricerca di Gollum”. Protagonista e regista sarà Andy Serkis, l’attore britannico che ha dato voce e movimenti all’hobbit dalla doppia anima Smeagul, uno dei pochissimi personaggi all’interno della trilogia che non serve alcun altro padrone che non se stesso.

Il regista e sceneggiatore Peter Jackson, che ha firmato la trilogia tratta dal romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien, “sarà coinvolto in ogni fase” come produttore assieme alle strette collaboratrici Fran Walsh e Philippa Boyens che scriveranno la sceneggiatura con Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

“È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro amico e collaboratore Andy Serkis che ha ancora conti aperti con quel puzzone di Gollum”, hanno detto Jackson, Boyens e Walsh. “Come fan a vita della vasta mitologia del professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con il team di Warner Bros in questa nuova epica avventura”.

Il progetto è slegato dalla serie tv “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere” prodotta da Amazon. Intanto, la trilogia dei film tornerà al cinema la prossima estate in una edizione allargata e rimasterizzata.

