Coca Cola sopende lo spot con Chiara Ferragni. Ma per l’influencer c’è un nuovo sponsor in arrivo

Coca Cola sopende lo spot con Chiara Ferragni previsto per Sanremo

Nuova grana per Chiara Ferragni: dopo il caso Balocco, infatti, la Coca Cola avrebbe sospeso la realizzazione di uno spot pubblicitario che vedeva protagonista l’influencer.

Lo rivela La Repubblica, secondo cui l’accordo tra l’imprenditrice digitale e l’azienda statunitense sarebbe stato siglato lo scorso dicembre.

Chiara Ferragni, sempre secondo il quotidiano, avrebbe dovuto girare uno spot a Milano che sarebbe andato in onda a fine gennaio, in concomitanza con l’avvio di Sanremo 2024.

Dopo il caso Balocco e la multa dell’Antitrust, però, l’azienda di Atlanta, che non ha voluto rilasciare alcun commento sulla vicenda, avrebbe sospeso l’accordo con l’influencer.

Il ritorno sui social di Chiara Ferragni, intanto, sempre secondo Repubblica non sarebbe casuale: l’influencer, infatti, “in questi giorni avrebbe firmato un importante contratto con un marchio che fa parte di un colosso internazionale, che presto potrebbe fare capolino in una delle sue stories su Instagram”.

Se alcuni marchi, come per l’appunto Coca Cola o Safilo, che di recente ha annunciato l’interruzione del rapporto con Chiara Ferragni, hanno preferito allontanarsi, sono numerose, invece, le aziende che in questi giorni non si sono esposte rimanendo comunque al fianco dell’imprenditrice digitale in attesa che si calmino le acque.