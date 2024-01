“Come state?”: il ritorno di Chiara Ferragni sui social nasconde una strategia ben precisa

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social nasconde una strategia

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social dopo più di due settimane di assenza nasconde una strategia ben precisa: lo evidenzia il Corriere della Sera, secondo cui l’influencer sta sondando lentamente le reazioni dei follower.

Chiara Ferragni, infatti, ha postato due stories: nella prima, in cui scrive “mi siete mancati”, pone una domanda ai suoi follower: “Come state?”.

Nella seconda stories, invece, l’imprenditrice digitale firma una lettera di ringraziamento indirizzata a tutti coloro che le sono stati vicino dopo lo scoppio dello scandalo Balocco: “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Grazie davvero”.

La strategia di Chiara Ferragni, dunque, sarebbe quella di raccogliere il “sentiment” dei follower: le sue stories, infatti, non permettono commenti visibili a tutti, mentre le risposte possono essere viste e monitorate solamente dall’influencer e dal suo team di comunicazione.

Intanto, sempre secondo quanto scrive il Corriere, per il caso Balocco non cadranno teste all’interno della società di Chiara Ferragni.

Fonti vicine all’influencer la raccontano come più serena e attiva e desiderosa di tornare a lavorare a pieno regime: fondamentali, in tal senso, saranno anche le reazioni alle due stories.