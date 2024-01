Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social: “Mi siete mancati”

Dopo più di due settimane di silenzio, Chiara Ferragni torna sui social con un messaggio di ringraziamento per quei follower che le sono stati vicini in un momento difficile.

Dopo il criticato video di scuse in seguito allo scoppio della vicenda Balocco, infatti, l’influencer non aveva postato più nulla ed era apparsa solamente in una stories del marito Fedez in occasione del Capodanno.

Ora, dopo più di dieci giorni di silenzio, l’influencer è tornata sui social pubblicato due stories sul suo profilo Instagram. Nella prima, Chiara Ferragni ha pubblicato una sua foto scrivendo: “Mi siete mancati”.

Nella seconda, invece, l’influencer ha scritto un messaggio per tutti i suoi follower. “Una cosa mi sento di dirla – ha scritto Chiara Ferragni – Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”.

“Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che mi hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”.

Chiara Ferragni, quindi, scrive ancora: “Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”.

Il messaggio, quindi, si conclude: “Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti, e sentiti. Grazie davvero”.