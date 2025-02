Selvaggia Lucarelli contestata a Sanremo, il botta e risposta infuocato

Selvaggia Lucarelli è stata attaccata da una signora fuori dal suo hotel a Sanremo: la giornalista, infatti, è stata contestata da quella che sembrerebbe essere una fan di Chiara Ferragni.

La vicenda, che si è svolta nelle scorse ore, è diventata ben presto virale sul web. Selvaggia Lucarelli stava rientrando in albero insieme al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, quando è stata attaccata da una signora.

Biagiarelli si è avvicinato alla contestatrice che ha dichiarato: “Guarda che lei è in grado di difendersi da sola, lei non è scema, hai capito?”.

La giornalista ha invitato il compagno a lasciar stare la signora e si è avvicinata all’ingresso dell’hotel quando la contestatrice ha urlato: “Fai andare la gente in galera per niente, sei una pazza. Dimmi che mestiere fai”.

A quel punto la Lucarelli è tornata indietro minacciando di “chiamare i carabinieri”. Pronta la replica della signora: “Ma stai calma, non possiamo parlare con delicatezza? Non sei capace? Ti sei rivelata per quello che sei”.

“Fate andare via questa psicopatica?” ha chiesto la giornalista con la contestatrice che ha esclamato: “Carina, sei molto gentile. Cretina che non sei altro”.