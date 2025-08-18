Il concerto di Fedez a Forte dei Marmi è un flop: è quanto rivela Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, secondo cui la società che ha organizzato il live è stata ora costretta a svendere i biglietti. Il live del rapper è previsto per il 19 agosto a Villa Bertelli, nell’ambito dell’omonima manifestazione musicale. Tuttavia, a poche ore dal concerto, la vendita dei biglietti si è rivelata un fiasco. Come si evince da TicketOne, infatti, i posti occupati sulle tribune sono pochissimi. Ecco perché la Leg, la società che ha organizzato il concerto, ha deciso di scontare i biglietti nel tentativo di riempire l’area.

Fedez aveva appena finito di perculare Elodie e il suo sold out a San Siro, ed ecco che gli organizzatori del suo concerto a Forte dei Marmi sono costretti a vendere a metà prezzo i biglietti del suo show di domani. https://t.co/AJzB4cYroG pic.twitter.com/A6MyZJeyak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 18, 2025

“Per ringraziarvi del vostro entusiasmo e della vostra presenza, abbiamo pensato a qualcosa di speciale: un esclusivo sconto del 50% per l’ultimo ed attesissimo concerto, quello del 19 agosto con Fedez” si legge nella mail che la società ha inviato agli iscritti della mailing list. La “Promo Fedez Villa Bertelli”, quindi, permetterà di acquistare un biglietto per il concerto a soli 15 euro. “Fedez aveva appena finito di perculare Elodie e il suo sold out a San Siro, ed ecco che gli organizzatori del suo concerto a Forte dei Marmi sono costretti a vendere a metà prezzo i biglietti del suo show di domani” ha scritto Selvaggia Lucarelli. Il riferimento è alla rivisitazione del brano Tutto il contrario in cui Fedez ha attaccato diversi colleghi, tra cui per l’appunto Elodie (“A San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto. Come il patriarcato, come Gesù Cristo).