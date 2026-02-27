Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”

Dopo l’esposto del Codacons contro Dargen D’Amico, è Malika Ayane, questa volta, a finire nel mirino per possibile pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2026. A sollevare il caso, sul quale ora indaga la Rai, è stata Selvaggia Lucarelli. La cantante, infatti, sponsorizza un prodotto cosmetico del marchio Veralab che si chiama come la sua canzone, Animali Notturni. L’interprete avrebbe un accordo contrattuale con l’azienda, così come dimostra il suo post Instagram in cui è correttamente riportato l’hashtag #adv (pubblicità).

Secondo quanto scrive La Repubblica ora la “Rai sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare relative responsabilità ed eventualmente agire a tutela dei propri diritti”. Il regolamento del Festival e gli accordi tra artisti e case discografiche, dopo i casi Ferragni e John Travolta che costarono alla Rai due multe da parte dell’Agcom per pubblicità occulta una a Instagram e l’altra a un marchio di scarpe, vieta espressamente qualsiasi attività che possa essere giudicabile come pubblicità. La cantante, al momento, non si è ancora espressa sulla questione a differenza di Dargen D’Amico che, dopo l’esposto annunciato dal Codacons, ha categoricamente smentito di avere qualsiasi accordo commerciale.