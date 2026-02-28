Icona app
Home » Spettacoli
Musica

Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEO

Credit: AGF

La cantante risponde alla frecciatina del collega

di Niccolò Di Francesco
Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: la cantante ha risposto al collega nel corso della conferenza stampa quotidiana in vista della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Grignani, ospite della quarta puntata della kermesse per duettare con Luché con il brano Falco a metà, era stato presentato proprio dalla Pausini. Poi, al termine dell’esibizione, nel prendere il mazzo di fiori ha chiesto: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla”. La co-conduttrice ha quindi replicato così al collega: “Il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”.

I due avevano avuto un acceso diverbio sui social dopo che Laura Pausini aveva annunciato l’inserimento della cover de La mia storia tra le dita, brano di Gianluca Grignani per l’appunto, nell’album Io canto 2. Il cantautore aveva accusato la collega di non avergli chiesto il permesso né di averlo citato scrivendo sui social: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi historia entre tus dedos). Ci tenevo a ricordarlo. lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La mia storia tra le dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.

Sempre via social era arrivata la replica di Laura Pausini: “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice. Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo. Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà. Tutti sanno che La mia storia tra le dita è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca