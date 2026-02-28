Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: la cantante ha risposto al collega nel corso della conferenza stampa quotidiana in vista della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Grignani, ospite della quarta puntata della kermesse per duettare con Luché con il brano Falco a metà, era stato presentato proprio dalla Pausini. Poi, al termine dell’esibizione, nel prendere il mazzo di fiori ha chiesto: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla”. La co-conduttrice ha quindi replicato così al collega: “Il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”.

I due avevano avuto un acceso diverbio sui social dopo che Laura Pausini aveva annunciato l’inserimento della cover de La mia storia tra le dita, brano di Gianluca Grignani per l’appunto, nell’album Io canto 2. Il cantautore aveva accusato la collega di non avergli chiesto il permesso né di averlo citato scrivendo sui social: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi historia entre tus dedos). Ci tenevo a ricordarlo. lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La mia storia tra le dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.

