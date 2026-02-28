Era uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e le aspettative non sono state deluse: Gianluca Grignani, infatti, ha lanciato in diretta tv una frecciatina nei confronti di Laura Pausini per via di un diverbio che i due hanno avuto diversi mesi fa. Il cantante, ospite della kermesse per duettare con Luché con il brano Falco a metà, è stato regolarmente presentato da Laura Pausini senza particolari accadimenti. Al termine dell’esibizione, invece, Carlo Conti ha salutato i due artisti donando loro, come di consueto i fiori di Sanremo. Gianluca Grignani, nel prendere il mazzo di fiori ha quindi chiesto: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla”.

Gianluca Grignani : “ c’è anche il numero della Pausini dentro ? Così la posso chiamare “ 😅 #Sanremo2026 pic.twitter.com/QW7IUsXdCb — precipitevolissimevolmente (@saures788) February 28, 2026

I due avevano avuto un acceso diverbio sui social dopo che Laura Pausini aveva annunciato l’inserimento della cover de La mia storia tra le dita, brano di Gianluca Grignani per l’appunto, nell’album Io canto 2. Il cantautore aveva accusato la collega di non avergli chiesto il permesso né di averlo citato scrivendo sui social: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi historia entre tus dedos). Ci tenevo a ricordarlo. lo, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, La mia storia tra le dita, ma soprattutto a te. Ti abbraccio. Gianluca”.

Sempre via social era arrivata la replica di Laura Pausini: “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice. Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo. Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà. Tutti sanno che La mia storia tra le dita è di Gianluca Grignani. E a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande”.