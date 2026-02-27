Gianni Morandi a sorpresa si è esibito con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Nonostante il nome di Morandi circolasse da qualche ora, tanto che qualcuno aveva ipotizzato potesse essere lui il famigerato “mister x” annunciato in scaletta, la presenza del cantante non era ufficialmente prevista. Morandi ha cantato il suo brano, Vita, che Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, ha portato nella serata delle cover insieme a Galeffi, Fudasca & band.

Subito dopo l’esibizione, particolarmente apprezzata sui social, Gianni Morandi ha scritto sul suo profilo Instagram condividendo la sua emozione per essersi esibito sul palco dell’Ariston insieme al figlio. “Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di VITA insieme”.