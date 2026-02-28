Sanremo 2026, Carolina Bubbico riprende Laura Pausini: “Chiamami maestra” | VIDEO

La direttrice d’orchestra Carolina Bubbico riprende in diretta Laura Pausini durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Tutto è accaduto quando la cantante e co-conduttrice della kermesse musicale ha presentato l’esibizione di Ditonellapiaga e TonyPitony, i quali hanno interpretato il brano di Frank Sinatra The Lady Is a Tramp. “Dirige l’orchestra il maestro Carolina” ha esclamato Laura Pausini che poi si è bloccata poiché ripresa dalla direttrice d’orchestra che le ha chiesto di chiamarla “maestra”. “Ah, preferisci. Finalmente” ha quindi dichiarato la co-conduttrice che poi ha aggiunto: “Così ti voglio, baby”.

Streaming e tv

