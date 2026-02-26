Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Se voterò al referendum? Non lo so. Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole del conduttore e direttore artistico della kermesse durante la conferenza stampa

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Carlo Conti glissa una domanda sul referendum e replica a chi lo accusa di aver scelto poche cantanti donne per il Festival di Sanremo 2026. Durante la consueta conferenza stampa quotidiana, in cui ha parlato anche del calo degli ascolti, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha risposto così a una domanda sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo: “Se voterò? Non lo so. Io ho un’opinione ben precisa. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere i miei rappresentanti, mi fido di loro e secondo me lo devono fare loro. Poi c’è anche lo strumento del referendum, ma mi piace che le persone che eleggiamo siano competenti e portino avanti le nostre indicazioni”.

Il presentatore, poi, ha dato vita a un botta e risposta con una giornalista che gli faceva notare come le donne fossero meno rispetto agli uomini dei 30 big in gara. “Se non ci sono le canzoni non si possono scegliere cantanti donne, mi assumo le responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate” ha dichiarato Conti. “Ma è lei il direttore artistico, quindi preferisce i cantanti uomini” ha replicato la giornalista con il conduttore che ha aggiunto: “Evidentemente è un momento discografico dove la presenza maschile è superiore a quella femminile”. Davanti all’insistenza della reporter, il presentatore ha ripetuto per due volte: “Io scelgo le canzoni”. E a proposito di donne, Carlo Conti si è scusato per la mancata consegna dei fiori alle Bambole di pezza spiegando: “Per godermi lo spettacolo ero sceso in platea e non ho fatto in tempo a tornare sul palco per consegnare i fiori. Erano pronti cinque mazzi, gliene porterò dieci”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Musica / I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca