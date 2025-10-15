In attesa di conoscere i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, spunta il primi toto-nomi della prossima edizione della kermesse musicale. Il direttore artistico nonché conduttore della manifestazione, Carlo Conti, è attualmente impegnato nell’ascolto e nella scelta dei brani che saranno protagonisti della manifestazione canora. Intanto, però, l’Adnkronos ha raccolto alcune indiscrezioni sui cantanti che potrebbero esibirsi al Festival. Secondo l’agenzia di stampa, il palco dell’Ariston potrebbe vedere il ritorno di Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi reduci da un periodo di pausa. Si vocifera anche di un altro grande ritorno: quello di Blanco, già vincitore della kermesse, e reduce dal successo del singolo Piangere a 90.

E ancora, tra i cantautori si fa il nome di Diodato, Ermal Meta e Fulminacci mentre un debutto assoluto potrebbe essere rappresentato da Tommaso Paradiso, che non ha mai calcato il palco dell’Ariston. Anche Alfa è dato tra coloro che potrebbero ritornare a Sanremo così come Enrico Nigiotti, Emma Marrone, Serena Brancale e Madame. Quest’ultima viene data dalle indiscrezioni addirittura in coppia con Tiziano Ferro ma, sottolinea l’Adnkronos, è più probabile che il cantante partecipi a Sanremo in qualità di ospite. Un’altra coppia inedita potrebbe essere quella formata da Fedez e Marco Masini, che hanno già cantato insieme nella serata dei duetti di Sanremo 2025 quando hanno proposto una rivisitazione di Bella Stronza.