Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Dal ritorno di Angelina Mango e Blanco al debutto di Tommaso Paradiso: il toto-nomi su Sanremo 2026

Immagine di copertina

Ecco chi potrebbe calcare il palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

In attesa di conoscere i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, spunta il primi toto-nomi della prossima edizione della kermesse musicale. Il direttore artistico nonché conduttore della manifestazione, Carlo Conti, è attualmente impegnato nell’ascolto e nella scelta dei brani che saranno protagonisti della manifestazione canora. Intanto, però, l’Adnkronos ha raccolto alcune indiscrezioni sui cantanti che potrebbero esibirsi al Festival. Secondo l’agenzia di stampa, il palco dell’Ariston potrebbe vedere il ritorno di Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi reduci da un periodo di pausa. Si vocifera anche di un altro grande ritorno: quello di Blanco, già vincitore della kermesse, e reduce dal successo del singolo Piangere a 90.

E ancora, tra i cantautori si fa il nome di Diodato, Ermal Meta e Fulminacci mentre un debutto assoluto potrebbe essere rappresentato da Tommaso Paradiso, che non ha mai calcato il palco dell’Ariston. Anche Alfa è dato tra coloro che potrebbero ritornare a Sanremo così come Enrico Nigiotti, Emma Marrone, Serena Brancale e Madame. Quest’ultima viene data dalle indiscrezioni addirittura in coppia con Tiziano Ferro ma, sottolinea l’Adnkronos, è più probabile che il cantante partecipi a Sanremo in qualità di ospite. Un’altra coppia inedita potrebbe essere quella formata da Fedez e Marco Masini, che hanno già cantato insieme nella serata dei duetti di Sanremo 2025 quando hanno proposto una rivisitazione di Bella Stronza.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”
Gossip / I Coma Cose si separano: "Ormai eravamo una coppia solo sul palco"
Musica / Robbie Williams: “Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza”
Ti potrebbe interessare
Musica / Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”
Gossip / I Coma Cose si separano: "Ormai eravamo una coppia solo sul palco"
Musica / Robbie Williams: “Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza”
Musica / Pupo torna a esibirsi a Mosca: "Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi"
Musica / Elisa in lacrime per la Flotilla, l'appello a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi gli aiuti"
Musica / Fedez replica alle critiche per la strofa su Sinner: “È monegasco e paga poche tasse, che gli frega dell’Italia?”
Musica / Laura Pausini: "Quando avevo già venduto 40mila copie sono rimasta senza niente"
Musica / Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”
Musica / Lady Gaga costretta ad annullare un concerto a Miami: “Non voglio correre il rischio di danneggiare le mie corde vocali”
Musica / Rocco Tanica escluso dal Festival Terre Tagliamento: "Esternazioni volgari contro Francesca Albanese"
Ricerca