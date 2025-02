Fedez si è affidato a una mental coach per Sanremo 2025

Fedez si è affidato a una mental coach per affrontare il Festival di Sanremo 2025: lo ha rivelato la stessa esperta sottolineando che i due hanno iniziato a lavorare insieme da gennaio.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Nicoletta Romanazzi, questo il nome della mental coach, ha dichiarato: “Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda”.

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa con l’obiettivo di prepararlo a salire al meglio sul palco di Sanremo e come con gli atleti che seguo ci siamo focalizzati su:

-la capacità, quando serve, di escludere il mondo esterno e portare tutta l’attenzione all’interno ed entrare nello stato della massima concentrazione

-non farsi condizionare dal giudizio esterno, dai gossip o dalle polemiche, ma rimanere totalmente focalizzato su quello che voleva portare su quel palco, per se stesso e per tutte quelle persone che avrebbero potuto riconoscersi nel suo vissuto”.

La mental coach spiega ancora: “La sua più grande vittoria è stata riuscire a calcare quel palcoscenico nonostante tutto, avere il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le proprie fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica. Sono profondamente grata per questa straordinaria esperienza che mi ha insegnato tanto a livello personale e professionale, oltre ad avermi permesso di conoscere delle bellissime persone”.

L’esperta, infine, conclude chiarendo che il suo lavoro si è focalizzato solamente sulla performance del cantante e che altre figure dello staff di Fedez, tra cui anche uno psicoterapeuta, lo hanno aiutato e supportato durante il Festival di Sanremo 2025.