La testimonianza di Bove dopo il malore in campo: “Senza il calcio mi sento incompleto”

La testimonianza di Bove dopo il malore in campo: “Mi sento incompleto”

Tra i protagonisti della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina che lo scorso 1 dicembre, durante la partita Fiorentina-Inter, ha avuto un arresto cardiaco in campo.

Nella kermesse musicale, il calciatore ha parlato del suo stato d’animo e di come siano cambiate per lui le cose dopo il malore. “Non mi sento più me stesso. Mi manca qualcosa, come qualcuno che perde un grande amore o subisce una grande perdita. Mi sento vuoto, incompleto. Mi sto facendo aiutare, sto affrontando un percorso che oggi mi fa stare male ma servirà per il futuro”.

“Io soffro, non mi sento solo. E penso tanto – ha aggiunto Bove – a chi soffre come me e non può permettersi un percorso o qualcuno che lo aiuti. Ci sono tanti ostacoli, immagino la loro difficoltà”.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale di Samremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.