Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori prima serata Sanremo 2025

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025: lo ha annunciato il presentatore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti nel corso del programma È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1.

All’inizio della puntata del programma condotto proprio da Antonella Clerici, la presentatrice aveva anticipato che Carlo Conti avrebbe fatto un annuncio relativo alla kermesse musicale.

“Sono un po’ scombussolata, mezz’ora fa mentre ero in camerino mi ha chiamato il mio amico Carlo Conti, per farmi un annuncio – ha dichiarato la presentatrice – Mentre ero in camerino mi ha chiesto: ‘Sei in diretta oggi?’. Certo come tutti i giorni, ho risposto. ‘Perché ti devo dare una notizia su Sanremo. E allora aspettiamo questa notizia in diretta con la sua chiamata’.