Lady Gaga: “Sono orgogliosa di essere italiana e amo cucinare la pasta col sugo di finocchi”

La rivelazione di Lady Gaga: “Sono orgogliosa di essere italiana”

In occasione dell’uscita del suo nuovo album, dal titolo Mayhem, la cantante Lady Gaga si è raccontata parlando anche delle sue radici italiane.

Intervistata dal Corriere della Sera, la popstar ha parlato anzitutto del suo album, che in italiano significa caos: “Il nostro caos personale è causato anche dal mondo che ci circonda. Il disco è come il racconto di un ciclo di incubi, come una notte fuori, con tutti relativi colpi di scena, in cui qualcuno ti fa un incantesimo: si parte con la malattia della prima canzone che riflette il modo con cui ci facciamo del male sfidandoci e si conclude con la pace, la fine del caos, dell’ultima. Il disco in fondo parla di resilienza, dell’affrontare le sfide che hai davanti per arrivare dall’altra parte della notte: ci riesci se hai controllo sulla tua vita. Non c’è molta pace nel mondo al momento. La musica può farti sentire in pace”.

La cantante, quindi, ribadisce di essere orgogliosa delle sue radici: “Sono io l’artista e sono italiana. Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano: sono italiana e ne sono orgogliosa. Amo la mia famiglia. Amo cucinare. Adoro preparare da mangiare per le persone che amo: a casa mia e di Michael il posto più importante è la cucina. So preparare la pasta col sugo di finocchi. Per me i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia… Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola”.