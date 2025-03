Luisa Corna: “In tv non mi sentivo più a mio agio. Mio marito è 15 anni più giovane, ignoro i luoghi comuni”

Luisa Corna si racconta: “In tv non mi sentivo più a mio agio”

Protagonista del San Marino Song Contest, in programma nella serata di sabato 8 marzo, la cantante Luisa Corna rivela perché ha abbandonato il ruolo di conduttrice per dedicarsi completamente alla musica.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’interprete spiega perché ha deciso di partecipare alla manifestazione canora: “In Italia oggi non ci sono tante casse di risonanza per far ascoltare la propria musica, ad eccezione del Festival di Sanremo. Con il mio produttore abbiamo provato a mandare al San Marino Song Contest la candidatura. Quando è arrivata la bella notizia dell’accettazione alla finale ho iniziato a prepararmi”.

“La mia aspettativa è quella di fare una bella esperienza e di fare arrivare il mio brano. Non c’è rivalità. Quello di San Marino è un bel palco, cresciuto negli ultimi. Per il momento sono abbastanza tranquilla, ma mai dire mai. L’emozione ti sorprende due minuti prima di cantare. Basta il cuore in gola che già la respirazione viene a mancare. Io sono un emotiva, e questo a volte mi frega” ha aggiunto Luisa Corna.

La presentatrice, poi, spiega perché ha deciso di abbandonare la tv: “Non c’è più il genere di puro intrattenimento in cui mi sento a mio agio. Ho sentito l’esigenza di concentrarmi sulla musica ed esprimermi come cantautrice. Infine volevo dedicarmi alla famiglia”.

La musica, in realtà, è sempre stato il suo interesse principale: “Fortunatamente, tranne in poche occasioni, ho sempre avuto la possibilità di gestire programmi varietà, che mi davano l’opportunità di cantare. Nei programmi di intrattenimento ho trovato la mia comfort zone”.

Luisa Corna, che rivela di avere un buon rapporto con i suoi ex Aldo Serena ed Alex Britti, parla poi del marito Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri: “Stiamo insieme da 11 anni e sposati l’anno scorso. Ci siamo incontrati per caso a Palazzolo sull’Oglio, a un evento della Croce Rossa. Lui era in servizio, io ero madrina dell’evento. Ci siamo trovati. Ora viviamo insieme a Livorno, prima a Brindisi. Da sagittario, mi piace cambiare casa. Vorrei continuare a vivere al mare”.

E sui pregiudizi delle persone sulla differenza di età tra i due (lui è 15 anni più giovane), Luisa Corna risponde: “Sono i soliti luoghi comuni. Li ignoro. Sono dell’idea che le cose che danno gioia vanno vissute”.