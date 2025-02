Rose Villain: “Quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inca**are”

Rose Villain: “Quando sminuiscono il mio talento, mi fanno inca**are”

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio su Rai 1, la cantante Rose Villain si racconta in vista della sua partecipazione alla kermesse musicale.

Intervistata da La Repubblica, la cantante ha rivelato a proposito di Sanremo: “Devo tutto ad Amadeus, l’ho incontrato in aereo e gliel’ho detto: ‘Mi hai cambiato la vita e ti sarò eternamente grata’. Amo la canzone che porto, posso arrivare 24esima ma ho già vinto”.

La sua canzone parla “del desiderio, del momento logorante della passione che speri possa durare e tenere vivo l’amore. Esplorare le emozioni è estenuante. L’attesa, prima che tutto accada, è sempre bellissima ma ti consuma”.

Rose Villain ammette che da ragazzina è “stata molto più inseguita, mica avevo il coraggio di rivelarmi”. Oggi afferma di sentirsi libera: “Sul palco mi piace sentirmi donna, quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inca**are. Quello per me è sessualizzare”.

“Criticano per come mi vesto con l’aggiunta: ‘E poi fa la femminista’. Lo sono, posso fare quello che mi pare e dire quello che penso. Da donna sono libera di sentirmi sensuale quando voglio” aggiunge l’interprete.

La cantante ringrazia poi i suoi nonni: “Ho vissuto in mezzo ai libri tutta la vita. L’altra nonna insegnava Lettere, latino e greco. Oggi scrivo le mie canzoni, sono figlia della parola”.

E suo padre. “Non ha mai provato a indicarmi la via, perché ce l’avevo chiara . È pacato, dolce, non mi ha mai sgridato per un voto cattivo. Ha seguito la mia passione. Un grande papà”. Sul rapporto con suo marito, il produttore Sixpm, rivela: “Litighiamo solo in sala di registrazione, fuori siamo affiatatissimi”.