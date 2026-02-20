Rosa Chemical: “Dopo il Festival di Sanremo sono caduto in depressione. Il bacio con Fedez? Lo rifarei”

Ospite di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda il sabato pomeriggio su Rai 1, Rosa Chemical ha rivelato di essere caduto in depressione dopo il Festival di Sanremo 2023 nel quale fece parlare di sé anche per il bacio a Fedez. Il cantante ha affermato che la kermesse musicale per lui ha rappresentato un paradosso: “Sanremo è stato il grande spartiacque. Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo. Mi ha fatto capire di essere malato e di aver bisogno di aiuto”. L’interprete, infatti, ha parlato di un malessere profondo, emerso una volta finita la manifestazione musicale: “Pensavo di non dover chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio, ma avrei dovuto iniziare prima”.

Rosa Chemical, poi, ha parlato del bacio a Fedez, non dicendosi pentito: “Se l’ho fatto, è perché in quel momento per me era la cosa giusta da fare”. Il cantante, poi, sottolinea di non aver avuto nessun “ruolo” nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Non mi sento affatto responsabile. Se due persone decidono di lasciarsi, non è certo per un bacio su un palco”.