Musica

Rocco Tanica escluso dal Festival Terre Tagliamento: “Esternazioni volgari e offensive contro Francesca Albanese”

di Niccolò Di Francesco
Rocco Tanica, musicista e comico co-fondatore del gruppo Elio e Le Storie Tese, è stato escluso dalla serata del Festival Terre Tagliamento dopo alcune esternazioni “volgari e offensive” nei confronti di Francesca Albanese, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. A riportare la vicenda è Il Gazzettino secondo cui Tanica, sui suoi canali social, avrebbe definito Francesca Albanese “una compagna antisemita che sbaglia”. L’esclusione di Tanica è stata comunicata attraverso un comunicato che recita: “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

Tutto è partito dal consiglio comunale che ha espresso solidarietà nei confronti di Francesca Albanese sottolineando che “la presenza, sul palco di San Vito, di un artista che sceglie di deridere e attaccare con modalità sessiste e violente una figura simbolo della difesa dei diritti fondamentali”. “Fermo restando il diritto di opinione di tutti – recita ancora il comunicato – riteniamo che il dolore delle vittime civili a Gaza, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca