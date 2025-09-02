Rocco Tanica, musicista e comico co-fondatore del gruppo Elio e Le Storie Tese, è stato escluso dalla serata del Festival Terre Tagliamento dopo alcune esternazioni “volgari e offensive” nei confronti di Francesca Albanese, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. A riportare la vicenda è Il Gazzettino secondo cui Tanica, sui suoi canali social, avrebbe definito Francesca Albanese “una compagna antisemita che sbaglia”. L’esclusione di Tanica è stata comunicata attraverso un comunicato che recita: “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

Tutto è partito dal consiglio comunale che ha espresso solidarietà nei confronti di Francesca Albanese sottolineando che “la presenza, sul palco di San Vito, di un artista che sceglie di deridere e attaccare con modalità sessiste e violente una figura simbolo della difesa dei diritti fondamentali”. “Fermo restando il diritto di opinione di tutti – recita ancora il comunicato – riteniamo che il dolore delle vittime civili a Gaza, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”.