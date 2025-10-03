Icona app
Musica

Robbie Williams: “Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza”

Il cantante parla della propria salute mentale in un podcast

di Niccolò Di Francesco
Robbie Williams ha la sindrome di Tourette: lo ha rivelato lo stesso cantante nel podcast I’m Adhd! Not You’re Not. “Penseresti che uno stadio pieno di persone che ti dichiarano il loro amore possa funzionare come distrazione, invece, qualunque cosa ci sia dentro di me, non riesco a sopportarla” ha dichiarato l’interprete. L’ex membro dei Take That ha raccontato anche come abbia sofferto di depressione e affrontato diversi percorsi di riabilitazione per uscire dalle dipendenze da alcol e droghe. Non solo, il cantante ha anche rivelato di avere dei tratti autistici che lo portano a considerare il suo letto come unica zona sicura: “Ogni luogo al di fuori del letto è una zona di disagio per me”.

La sua salute mentale influenzano anche i suoi concerti: “Le persone pensano che sia elettrizzato all’idea di suonare dal vivo. Invece è il contrario, ne sono terrorizzato”. Di recente, l’interprete aveva rivelato di come abbia dovuto affrontare anche le fragilità dei suoi genitori. Lo scorso luglio, infatti, durante un concerto in Germania aveva dichiarato: “Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono, non sa nemmeno dove si trova. Mio padre invece ha il Parkinson e non può più uscire di casa”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
