Ultimo aggiornamento ore 12:22
Home » Spettacoli
Cinema

Los Angeles, il regista di “Harry ti presento Sally” Rob Reiner e la moglie uccisi in casa: “Interrogato il figlio”

Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer. Credit: AGF

I due sono stati accoltellati nella loro abitazione

di Niccolò Di Francesco
Lutto nel mondo di Hollywood: il regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68 anni, sono stati uccisi nella loro abitazione di Los Angeles. Le prime notizie diffuse dai media americani davano come principale sospettato uno dei tre figli della coppia, il 32enne Nick, che è stato ascoltato dalla polizia. Tuttavia, il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che “molti familiari sono e saranno interrogati” ma che “nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato”. Secondo quanto riferito da Tmz, l’allarme è stato dato intorno alle 15.30 ora locale. Il regista e la moglie sono stati accoltellati mentre la casa non presentava alcun segno di effrazione. “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob. Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto e privacy in questo momento estremamente difficile” ha dichiarato la famiglia attraverso un comunicato diffuso dal portavoce.

Figlio dell’attore e regista Carl Reiner, Rob inizia la carriera nel mondo del cinema come attore. Ben presto, però, si dedica alla regia e si fa conoscere al grande pubblico grazie alla commedia Harry, ti presento Sally….. Inizia, poi, un sodalizio artistico con lo scrittore Stephen King portando sul grande schermo Stand by me – Ricordo di un’estate e Misery non deve morire. Dopo aver diretto La storia fantastica, fonda la casa di produzione Castle Rock Entertainment. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha diretto Codice d’onore, pellicola interpretata da Jack Nicholson, Tom Cruise e Demi Moore, Il presidente – Una storia d’amore con Michael Douglas e Vizi di famiglia.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca