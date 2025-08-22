Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Raoul Bova diserta la premiazione: “Era già stato pagato, è stato scorretto”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attore ha dato forfait un'ora prima avvisando tramite email

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dopo la vicenda degli audio divulgati da Fabrizio Corona, Raoul Bova torna di nuovo al centro dell’attenzione dopo aver disertato una manifestazione durante la quale doveva ricevere un premio. Si tratta della “Notte dell’Orgoglio Marchigiano”, che si è tenuta lo scorso 20 agosto a Francavilla d’Ete, piccolo borgo in provincia di Fermo. L’attore ha dato forfait un’ora prima dell’inizio della manifestazione, inviando una mail. Una decisione che ha scatenato l’ira del sindaco Nicola Carolini, che ha dichiarato al Corriere Adriatico: “Quando si fa una manifestazione del genere, con istituzioni e pubblico da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso pagato, è scorretto”. Il primo cittadino di Francavilla d’Ete ha poi aggiunto: “Se non riusciremo a recuperarlo l’anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti”.

Probabilmente Raoul Bova in questo momento preferisce non esporsi mediaticamente vista la vicenda che lo ha coinvolto e sulla quale c’è un’indagine in corso. Intanto, nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha intimato a Fabrizio Corona di eliminare dal format Falsissimo l’audio che riguarda Raoul Bova “a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram”. Per il medesimo audio, inoltre, si stabilisce il “divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Ti potrebbe interessare
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Cinema / Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”
Cinema / 35mm Film Festival: aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso cinematografico milanese
Cinema / Jamie Lee Curtis sarà la Signora in giallo nel reboot cinematografico della storica serie tv
Cinema / Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: “Non riesce più a parlare e camminare”
Cinema / È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, attore noto per il ruolo di Theo ne "I Robinson"
Cinema / Luca Barbareschi: "Mi odiano perché sono troppo bravo"
Ricerca