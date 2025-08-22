Raoul Bova diserta la premiazione: “Era già stato pagato, è stato scorretto”

Dopo la vicenda degli audio divulgati da Fabrizio Corona, Raoul Bova torna di nuovo al centro dell’attenzione dopo aver disertato una manifestazione durante la quale doveva ricevere un premio. Si tratta della “Notte dell’Orgoglio Marchigiano”, che si è tenuta lo scorso 20 agosto a Francavilla d’Ete, piccolo borgo in provincia di Fermo. L’attore ha dato forfait un’ora prima dell’inizio della manifestazione, inviando una mail. Una decisione che ha scatenato l’ira del sindaco Nicola Carolini, che ha dichiarato al Corriere Adriatico: “Quando si fa una manifestazione del genere, con istituzioni e pubblico da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso pagato, è scorretto”. Il primo cittadino di Francavilla d’Ete ha poi aggiunto: “Se non riusciremo a recuperarlo l’anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti”.

Probabilmente Raoul Bova in questo momento preferisce non esporsi mediaticamente vista la vicenda che lo ha coinvolto e sulla quale c’è un’indagine in corso. Intanto, nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha intimato a Fabrizio Corona di eliminare dal format Falsissimo l’audio che riguarda Raoul Bova “a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram”. Per il medesimo audio, inoltre, si stabilisce il “divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma”.