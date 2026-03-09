Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”

Andrea Pucci torna sui social dopo il caso Sanremo. Il comico, che doveva partecipare come co-conduttore a una delle serata del Festival, salvo poi rinunciare per via delle polemiche, torna sui social per presentare il suo prossimo spettacolo. Nel filmato, Pucci è circondato da fogli e una voce fuori campo gli chiede: “Andrea che stai facendo?”. Il comico risponde: “Ma come che sto facendo, il 31 ottobre è dopodomani, non vedi qui c’è tutto lo spettacolo nuovo, qui bisogna impararlo a memoria”. Pucci sottolinea che ritornerà con un suo spettacolo presso “l’Arena di Milano, la Santa Giulia dove hanno fatto le Olimpiadi, 12mila persone”.

“La gente vuole ridere, vuole ridere due ore” aggiunge il comico. Non è chiaro, tuttavia, se vi sia un riferimento a quanto accaduto poco prima del Festival. Nonostante sia stato lui a rinunciare, nei giorni successivi al rifiuto diverse persone si erano schierate al fianco del comico arrivando a parlare anche di censura. Tra queste, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che in un video sui social aveva chiesto fino all’ultimo al conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, di ripagare il comico “dell’ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia”.