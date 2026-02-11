Carlo Conti su Andrea Pucci: “Ha avuto paura. Mi dispiace, ma è una scelta personale”

Carlo Conti commenta per la prima volta la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Intervenuto a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, il presentatore e direttore artistico della kermesse ha dichiarato: “Mi dispiace molto per Andrea Pucci da un punto di vista umano e professionale. Io l’avevo scelto perché era andato in tantissime trasmissioni, la rinuncia è stata una sua scelta autonoma, personale”. Conti ha quindi aggiunto: “Si è ricordato di quanto Crozza fu bistrattato su quel palco, memore di questo un comico avverte anche la paura, mentre un comico deve poter andare con serenità e leggerezza. Mancando questo ha preferito restare a casa”.

E ancora: “Ricordiamoci sempre che ‘Sanremo è Sanremo’, deve fare per forza notizia, anche se non pensavamo sarebbe diventato un affare di Stato. La mia scelta riguardava un artista che riempie i teatri, non sono uno che va a vedere cosa scrive sui social, anche perché io sui social sono negato”. Nella giornata di martedì 10 febbraio era stato il presidente del Senato a intervenire nuovamente sulla questione invitando “ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di cambiare idea e a chiedergli di ritornare sui suoi passi”.